Conheça os animais mais velhos do zoológico de São Paulo

O Zoológico de São Paulo, em funcionamento há 67 anos, possui dois dos seus mais antigos habitantes chegando a idades notáveis. Péu e Léo, dois pelicanos, representam os moradores mais idosos, com Péu tendo chegado ao local em 1963, superando a expectativa de vida média da espécie. Além dos pelicanos, a cacatua Júlia, com 54 anos, também recebe atenção especial devido à sua idade avançada.

No parque, que abriga um grande número de espécies, estão ainda outros moradores notáveis, como um condor andino e um orangotango. A importância da conservação e do cuidado com os animais se reflete no tratamento médico preventivo realizado com as espécies mais idosas.

Além dos idosos, o zoológico celebra também novas vidas, com quatro filhotes de leão que foram introduzidos à área de visitação no começo do mês. O nascimento de duas araras azuis de lear no local é visto como um sucesso dos esforços de conservação. Essas aves são parte de uma linhagem desenvolvida no zoológico e representam a continuidade da presença da espécie na natureza. Novos ovos, de gavião real, também prometem futuros moradores ao parque.

