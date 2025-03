Cresce uso recreativo de Venvanse entre jovens em festas Especialistas alertam para os riscos à saúde do uso sem prescrição médica Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 15h52 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h52 ) twitter

Venvanse: cresce consumo entre jovens e especialistas apontam riscos

O aumento do uso recreativo do medicamento Venvanse em festas tem despertado a atenção de especialistas, que alertam para os riscos à saúde. O remédio, indicado para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), tem sido consumido sem prescrição médica devido à sensação de prazer e vitalidade que proporciona.

O princípio ativo do Venvanse é a Lisdexanfetamina, um estimulante do sistema nervoso central. Ele é utilizado principalmente para tratar TDAH, pois regula neurotransmissores relacionados à atenção e controle de impulsos. No entanto, o uso sem orientação médica pode levar a efeitos colaterais graves, como insônia, ansiedade e até psicose induzida por substância.

Apesar de a maior parte das vendas do medicamento ser feita com receita médica, há um mercado ilegal que facilita o acesso ao Venvanse sem prescrição, especialmente por meio da internet e grupos de mensagens. O aumento no consumo tem sido expressivo, com um crescimento de 27% nas vendas entre 2023 e 2024.

Para pacientes diagnosticados com TDAH, como Anderson, o uso correto do medicamento pode ser transformador. Ele relata que, após ajustes na dosagem, o remédio fez uma diferença significativa em sua vida. Contudo, para aqueles que utilizam o Venvanse de forma recreativa, os riscos superam os benefícios, podendo resultar em sérios problemas de saúde.

Assista em vídeo - Venvanse: cresce consumo entre jovens e especialistas apontam riscos

