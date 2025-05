Edu Ribeiro mostra como funciona uma cabine de gravação durante bastidores do Fala Brasil O post do apresentador do Fala Brasil ainda contou com participação especial da jornalista Fabiana Oliveira; confira Fala Brasil|Do R7 19/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antes de sair de férias, o apresentador do Fala Brasil mostrou os bastidores de uma gravação em cabine Edu Moraes/RECORD e Instagram/Edu Ribeiro

Prestes a sair de férias, o apresentador do Fala Brasil, Edu Ribeiro, publicou um vídeo mostrando os bastidores de uma gravação de voz para as matérias do jornal matinal.

Enquanto a repórter Fabiana Oliveira estava na cabine de gravação, o âncora do jornal aproveitou para explicar o passo a passo de como funciona todo o processo antes da reportagem completa ir para o ar.

”Bastidores do final de uma madrugada no jornalismo da RECORD com a Fabiana Oliveira”, escreveu Edu.

Os seguidores do apresentador se mostraram bem animados com o vídeo e deixaram seus comentários: “Muito interessante esse processo de trabalho”, disse uma.

‌



“Sensacional, adorei”, escreveu outra. “Amo os bastidores”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.