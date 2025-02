Edu Ribeiro posta foto ao lado da filha e fã elogia: ‘Tem o sorriso do papai’ O apresentador do Fala Brasil recebeu uma enxurrada de comentários na publicação Fala Brasil|Do R7 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Edu Ribeiro posta foto com a filha nas redes sociais e fãs rasgam elogios Reprodução/Instagram

Fofura no ar e ritmo de Carnaval! Com as redes sociais cheias de fotos em família, o âncora do Fala Brasil, Edu Ribeiro, deixou os fãs e os seguidores caindo de amores ao postar uma foto ao lado da filha, Maria Luiza.

Na publicação, com uma foto de Malu com o rosto pintado, o apresentador escreveu: “Alguém saiu da escola hoje em ritmo de Carnaval”.

Os internautas reagiram a tanta fofura: “Edu, a Malu é um tesouro! Cada dia mais linda!”. Em outro comentário, uma seguidora disse: “Lindos, filha e pai”, e outra completou: “Tem o sorriso do papai”.

Veja a publicação:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.