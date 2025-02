Eduardo Ribeiro revela “motivação” inusitada durante o treino Âncora do Fala Brasil divertiu os internautas com o registro nas redes sociais; vem entender o que rolou! Fala Brasil|R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 ) twitter

Esposa de Eduardo Ribeiro faz brincadeira inusitada com o apresentador na academia Reprodução/Instagram

O ano de 2025 mal começou e a galera já está correndo atrás do “prejuízo” das ceias de fim de ano. No ritmo da malhação, o âncora do Fala Brasil, Eduardo Ribeiro, postou um vídeo mega descontraído em suas redes sociais.

No registro, o apresentador aparece focado nos exercícios, quando de repente, a sua esposa, Katia Ribeiro, o surpreende comendo um pastel gigante. Do lado dela, o apresentador ri enquanto encara a esposa se deliciando com a iguaria sem culpa.

Na legenda do post, Edu brinca: “Você também tem uma parceira de treino assim em casa?”. Nos comentários, o público até tentou incentivar o apresentador a aproveitar também: “Um pastelzinho de vez em quando não faz mal”, afirmou uma internauta.

Já outros apoiaram o âncora em seu projeto fitness: “Resistiu bem”, escreveu um fã.

‌



“Vocês não existem!”, escreveu uma seguidora aclamando o casal.

Confira o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.