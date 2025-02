Eliezer revela que mudou hábitos ao fazer introdução alimentar da filha: ‘Crianças são um reflexo dos pais’ Em reportagem à RECORD, especialistas discutem a importância e os desafios de introduzir bons alimentos aos pequenos desde cedo Fala Brasil|R7 23/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 02h00 ) twitter

Viih Tube e Eliezer compartilham os desafios e conquistas da introdução alimentar de sua filha Lua, de um ano. Divulgação/RECORD

O Fala Brasil acompanhou um pouco da rotina de pais que passaram pela difícil tarefa de introduzir alimentos aos filhos. Além de apresentar dicas, a reportagem conversou com especialistas sobre a importância e os benefícios de uma boa relação com a comida desde cedo.

A atriz e influenciadora Viih Tube compartilha com frequência os desafios do processo de introdução alimentar de sua filha, Lua, de um ano. Ela e o marido, o também influenciador Eliezer, costumam dar conselhos e recomendações para outros pais com base nas experiências vivenciadas com a pequena.

Em entrevista à RECORD, Eliezer afirma: “[A introdução] Foi muito tranquila e segura, acompanhada de uma nutricionista infantil”. Segundo ele, a profissional indicava a quantidade certa de cada alimento e um cardápio a ser oferecido diariamente para a Lua.

Em uma aventura com tentativas, conquistas e muito aprendizado, ambos apresentaram para a filha os sabores do mundo, via novas texturas e gostos que foram dados a ela aos poucos. Cada comida foi ofertada em um lugar distinto, sempre com exclusividade, para que o gosto de cada uma fosse assimilado individualmente. “Brócolis no lugar do brócolis, cenoura no lugar da cenoura, para ela realmente sentir a comida”, declarou Eliezer.

Segundo especialistas, a introdução deve começar a partir dos seis meses.

“A criança nunca sentiu outro sabor na vida, ela só provou o leite materno.”, afirmou a pediatra Elisabeth Fernandes. Segundo a médica, é possível, com muita responsabilidade, introduzir diversos alimentos a partir desta fase: “Para deixar uma criança que tem um paladar neutro gostar de uma gama maior de alimentos saudáveis.”, esclareceu. Neste caso, até mesmo o peixe e outros frutos do mar podem ser oferecidos.

Caso ocorram recusas específicas por parte da criança, é preciso que o alimento seja reintroduzido em outro dia, e em um formato de cozimento diferente.

A nutricionista Juliana Rossi alerta: “Açúcares, gorduras, café, embutidos e alimentos ricos em sódio a gente deve evitar”. Como a formação do paladar da criança ocorre nessa fase da idade, para ela, é importante que eles não tragam prejuízos e nem atrapalhem o processo de adaptação alimentar.

Eliezer conta que ele e Viih Tube mudaram, inclusive, a própria alimentação devido à rotina com a filha: “As crianças são um reflexo dos pais”, afirmou.

Para a Dra. Elisabeth, isto é fundamental para a boa educação dos pequenos: “Se os pais comem mal, [o filho] é a segunda chance deles passarem a comer melhor”, declarou a especialista.

Confira a reportagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.