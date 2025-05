Elixir da juventude? Conheça o suplemento que funciona como ‘escudo’ para o organismo Estudo realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sugere vitamina para retardar os efeitos do envelhecimento Fala Brasil|Do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

Fala Brasil desvenda o mistério de como retardar o envelhecimento Reprodução/ RECORD

Será possível impedir os indesejados efeitos do envelhecimento, com rugas e dores? O Fala Brasil mostrou que um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pode ter encontrado essa ‘fórmula’ não só para aliviar rugas, mas também aquelas terríveis dores nas articulações.

A então novidade é o suplemento D3, mais conhecido como a “vitamina D”, que pode ser absorvida por meio da exposição ao sol.

A pesquisa foi divulgado pela The American Journal of Clinical Nutrition, uma importante revista científica no campo da nutrição. No artigo, os pesquisadores revelam que acompanharam mais de mil pessoas ao longo de quatro anos e concluíram que aqueles que ingeriram vitamina D diariamente envelheceram mais devagar do que os indivíduos que não tomaram, e dessa forma ganharam também “três anos de juventude”.

Segundo os cientistas, a vitamina D funciona como um escudo para o organismo, protegendo as células e fortalecendo a imunidade dos indivíduos. Além disso, eles também afirmaram que o ômega 3 (tipo de gordura essencial para a saúde) pode gerar efeitos semelhantes aos da vitamina D3.

Vale lembrar que nenhum dos suplementos devem ser ingeridos por conta própria e sem indicação. De acordo com os pesquisadores, a prescrição médica é essencial, já que cada organismo funciona de maneira diferente.

Confira a matéria na íntegra:

