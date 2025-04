Empresário espanhol sequestrado é investigado por fraudes Rodrigo Perez Aristizabal teria transferido milhões em criptomoedas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h08 ) twitter

Investigação de sequestro de empresário espanhol revela possíveis golpes internacionais

Um empresário espanhol foi sequestrado por uma quadrilha que incluía um policial reformado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Durante o cativeiro, ele transferiu mais de 200 milhões de reais em criptomoedas para os criminosos. A polícia agora investiga a vítima, Rodrigo Perez Aristizabal, por suspeita de envolvimento em fraudes internacionais.

O policial reformado Ronaldo da Cruz Batista foi preso após ser encontrado nas proximidades do cativeiro. Rodrigo Perez Aristizabal, que tem 25 anos e alega ser dono de um banco digital, ficou refém por cinco dias e afirma ter perdido 287 milhões de reais em moedas digitais. Ele conseguiu enganar os sequestradores ao fazer com que o vigia tomasse os medicamentos que lhe eram dados.

A investigação revelou que Aristizabal já foi preso no Paraguai e no Equador por fraude. Morando em São Paulo há três meses, ele é suspeito de criar contas bancárias fraudulentas e não quitar suas dívidas. A polícia ainda apura o envolvimento de outros suspeitos, incluindo a namorada do empresário, e Aristizabal, que estaria com situação irregular no Brasil, deve prestar novos depoimentos.

