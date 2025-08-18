Escritor Luis Fernando Veríssimo está em estado grave na UTI

O escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, está internado em uma unidade de terapia intensiva em Porto Alegre com um quadro de saúde grave devido a um princípio de pneumonia. Segundo boletim médico, sua condição requer cuidados especiais devido à fragilidade de sua saúde.
Veríssimo possui um histórico de problemas cardíacos e Parkinson. Em 2021, ele sofreu um acidente vascular cerebral que deixou sequelas. No ano anterior, passou por uma cirurgia para remover um câncer no osso da mandíbula. Ao longo de sua carreira, Veríssimo publicou mais de 70 livros e vendeu quase 6 milhões de cópias.
