Especialista dá dicas valiosas para pais conciliarem trabalho e férias escolares Em entrevista ao Fala Brasil, Priscilla Montes mostra como lidar com as crianças durante o período Fala Brasil|R7 16/01/2025 - 14h32 (Atualizado em 16/01/2025 - 14h32 )

A educadora parental Priscilla Montes dá dicas sobre como lidar com comportamento enérgico das crianças nas férias Reprodução/RECORD

Férias escolares e crianças em casa? O Fala Brasil conversou com a educadora parental e influenciadora, Priscilla Montes, que é mãe de Gael, de 7 anos, e deu dicas valiosas para ajudar muitos pais, como a gerente de RH, Ingrid Terzetti, que trabalha home office e precisa conciliar as demandas do dia a dia e a energia dos filhos Rodrigo, de 8 anos, e Bernardo, de 6, que já acordam com a corda toda.

De recesso escolar, os garotos passam o dia em casa brincando e as atividades que inventam dentro de quatro paredes surpreendem: andar de bike e skate no corredor, jogar bola e espalhar os brinquedos por aí. Enquanto isso, Ingrid tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo.

Mães e pais que trabalham muitas vezes acabam com os cabelos em pé de tanto estresse ao tentar administrar tantas responsabilidades. Os responsáveis, como Ingrid, até tentam encontrar atividades para distrair os pequenos, como colocar um filme ou jogar cartas. Porém, são atividades que não gastam muita energia e as crianças seguem frenéticas, querendo mais.

Mas nem tudo é problemática. As férias também podem ser vistas como um forte período de aproximação com os filhos e uma grande possibilidade para aliviar as tensões e flexibilizar as demandas. A especialista reconhece que não há como não priorizar o trabalho, mas é preciso fazer combinados com os filhos para desenvolver boas relações de qualidade com eles.

“A gente pode fazer combinados, é muito importante a criança entender que essa flexibilização vai ter um limite, mas que vocês podem combinar juntos”, declarou Priscilla. A especialista afirma também a importância de estabelecer limites de horários ou de atividades, principalmente para a criança se adaptar bem quando o período de recesso acabar. Para ela, a chave está em uma relação de respeito mútuo, cooperação e proximidade entre pais e filhos.

Levar as crianças ao parque, ao cinema, praia, piscina e também incentivar outras atividades pode ser um grande passo para estreitar essa relação, sem deixar de impor a autoridade.

Confira a reportagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.