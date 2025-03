Exames de digitais e DNA são aguardados no caso Vitória Delegacia de Cajamar investiga participação de Maicol Antonio Salles no crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h32 ) twitter

Caso Vitória: Maicol, único suspeito preso pela morte da jovem, passa por novos exames

A delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo, aguarda resultados importantes de exames relacionados ao caso Vitória, uma jovem de 17 anos encontrada morta. Os exames visam identificar se as digitais de Maicol Antonio Salles, único suspeito preso até agora, coincidem com as encontradas em ferramentas próximas ao corpo da vítima. Além disso, um exame de DNA busca confirmar a presença do suspeito em um possível cativeiro onde a jovem poderia ter sido mantida.

Os investigadores também analisam celulares de diversos suspeitos para determinar a motivação do crime e a participação de cada envolvido. A polícia busca esclarecer quantas pessoas podem ter agido no caso e qual foi o papel de cada uma no assassinato.

