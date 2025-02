Expectativa x realidade! Mariana Godoy brinca com viagem de férias: ‘Levei chuva’ A apresentadora do Fala Brasil aproveitou para passear e desfrutar das cachoeiras e belas paisagens de Brotas (SP) Fala Brasil|R7 20/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 02h00 ) twitter

Mariana Godoy troca o inverno europeu pelo clima tropical de Brotas (SP) Reprodução/Instagram

Quem nunca planejou uma viagem e quando chegou ao destino a realidade foi um pouco diferente da expectativa? A apresentadora Mariana Godoy, do Fala Brasil, mostrou que é gente como a gente e apesar sonhar com dias ensolarados, acabou se deparando com chuva durante sua passagem por Brotas (SP).

Acompanhada da irmã, a jornalista provou que não há tempo ruim, e aproveitou para fazer um passeio e conhecer as cachoeiras da cidade, reconhecida como um destino de aventura.

Nas redes sociais, ela mostra que tirou a situação de letra: “Fui em busca de sol e calor, mas acabei levando chuva para Brotas. Eu amei passar uns dias com minha irmã”, escreveu a apresentadora.

No entanto, mesmo com os pingos d’água, ela fez um belo tour pelas cachoeiras da região. As imagens chamaram a atenção dos seguidores, que aprovaram a escolha e deixaram recados carinhosos.

‌



“Recarregue as energias”, desejou uma seguidora nos comentários. A âncora também impressionou com um vídeo de tirar o fôlego: uma vista belíssima para a Mata Atlântica! “Nosso Brasil tem lugares maravilhosos!”, declarou uma fã.

A região de Brotas é conhecida pelos seus belos lagos, cachoeiras e nascentes, além de ser referência em esportes radicais.

‌



Também teve telespectador ansioso para saber quando ela volta à tela da RECORD: “Quando volta ao trabalho? Está fazendo falta!”.

Confira o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.