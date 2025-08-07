Explosão de carregador gera pânico em trem em Taiwan

Um carregador de celular explodiu dentro de um vagão de trem em Taiwan, causando pânico e fumaça no local. O condutor do trem utilizou um extintor para conter as chamas rapidamente. O dono do carregador sofreu queimaduras na mão, mas os demais passageiros não se feriram.
