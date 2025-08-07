Explosão de carregador gera pânico em trem em Taiwan Incidente causa fumaça e pânico; apenas dono do aparelho se fere Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 12h31 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h31 ) twitter

Um carregador de celular explodiu dentro de um vagão de trem em Taiwan, causando pânico e fumaça no local. O condutor do trem utilizou um extintor para conter as chamas rapidamente. O dono do carregador sofreu queimaduras na mão, mas os demais passageiros não se feriram.

