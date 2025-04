Fala Brasil - Edição de Sábado estreia o quadro ‘Mulheres Positivas’ neste fim de semana (12) A empresária Fabi Saad vai promover encontros e mentorias para mostrar o caminho do sucesso profissional; saiba mais detalhes Fala Brasil|Do R7 10/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Fala Brasil - Edição de Sábado estreia neste fim de semana (12) , o quadro Mulheres Positivas, apresentado pela empresária Fabi Saad Divulgação/RECORD

O Fala Brasil - Edição de Sábado estreia neste domingo (12), o quadro Mulheres Positivas, sob o comando da empresária Fabi Saad, conhecida por se dedicar ao desenvolvimento pessoal e profissional feminino e eleita uma das 20 Mulheres Mais Influentes do Brasil pela revista Forbes.

Na nova atração, Fabi compartilha histórias inspiradoras de microempreendedoras e promove um encontro entre elas e líderes bem-sucedidas que atuam no mesmo setor, proporcionando uma oportunidade única de troca e aprendizado. Essas mulheres vão se conectar para dividir experiências e traçar um caminho para o sucesso.

Fundadora do Movimento Mulheres Positivas - um ecossistema global que inclui várias plataformas, dentre elas um programa exibido pela RECORD NEWS — Fabi Saad traz, a cada edição, oportunidades de capacitação e um debate de ideias, com dicas que podem estimular as milhares de mulheres em todo o país a buscar novos caminhos. “Hoje, são mais de 10 milhões de empreendedoras no Brasil. Mulheres que trabalham, lutam e movimentam a economia. Mas, mesmo sendo maioria, ainda enfrentamos inúmeros desafios”, explica Fabi Saad.

“Minha missão é abrir caminhos para que mulheres tenham mais oportunidades, fortalecendo não só seus negócios, mas também suas famílias. Porque quando uma mulher prospera, toda a casa cresce com ela”, completa a empresária.

‌



No sábado, a apresentadora reúne Milene Stracanholi, dona de uma loja de roupas íntimas em São Paulo, e Sandra Chayo, diretora institucional de uma das maiores marcas de lingerie do Brasil. Um encontro que é a oportunidade que Milene precisa para atingir todo seu potencial.

O Fala Brasil - Edição de Sábado vai ao ar às 7h30, na tela da RECORD.