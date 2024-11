Fala Brasileiro: Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros já sofreu acidentes dentro de casa

Nesta semana, um dos cantores mais conhecidos do Brasil morreu em um acidente banal, dentro de casa. Aos 86 anos, Agnaldo Rayol caiu no banheiro e bateu a cabeça. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo Fala Brasil, revelou que mais de 80% das pessoas já passaram por uma situação semelhante. O acidente doméstico que aparece em primeiro lugar é justamente a queda provocada por escorregões.