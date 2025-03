Fala Esporte: Palmeiras bate São Paulo com pênalti polêmico e pega Corinthians na final do Paulistão Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h33 ) twitter

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista de 2025 ao vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de pênalti de Rafael Veiga. A penalidade, marcada no final do primeiro tempo, foi alvo de controvérsias, pois o árbitro não recorreu ao VAR. A grande decisão será contra o Corinthians, que superou o Santos na outra semifinal. O primeiro jogo da final está marcado para o próximo domingo (16).

