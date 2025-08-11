Faustão respira sem aparelhos após transplantes

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, foi extubado e já respira sem ajuda de aparelhos. A equipe médica informou que sua recuperação é satisfatória. No último domingo, Dia dos Pais, ele recebeu a visita de seus três filhos no hospital.
Na semana anterior, Faustão passou por transplantes de rim e fígado. Além disso, ele já havia passado por outros dois transplantes, incluindo um de coração em 2023. Ainda não há previsão de alta para o apresentador.
