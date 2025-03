Filho de Bárbara Evans é picado por escorpião em São José do Rio Preto (SP) Depois do susto, ela explicou que, felizmente, não houve envenenamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h13 ) twitter

Filho de Bárbara Evans é picado por escorpião

O filho da modelo Bárbara Evans, de um ano e três meses, foi picado por um escorpião na residência da família em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A criança foi levada ao hospital de ambulância. Apesar do ferrão ter ficado preso na mão do menino, não houve liberação de veneno.

Bárbara Evans compartilhou o ocorrido nas redes sociais, pedindo orações e agradecendo pelo apoio recebido. Depois do susto, ela explicou que, felizmente, não houve envenenamento.

