Filhos de Creusa Lobo clamam por justiça após feminicídio Mulher é assassinada em Guarulhos durante término de relacionamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 12h34 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Creusa Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos pelo namorado ao tentar terminar o relacionamento.

Manuel Augusto, de 69 anos, admitiu ter perdido o controle durante a discussão e foi preso por feminicídio.

A família suspeita de premeditação, já que ele não prestou socorro e buscou um advogado após o crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Creusa Fernandes Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos pelo namorado Manuel Augusto, de 69 anos, enquanto tentava encerrar o relacionamento. Os filhos de Creusa estão chocados com a perda violenta da mãe e exigem justiça.

No último contato com a família, Creusa mencionou que pretendia devolver as chaves e terminar o namoro. Manuel admitiu ter perdido o controle durante uma discussão e foi preso em flagrante por feminicídio, com prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

A família suspeita que Manuel tenha premeditado o crime, pois ele não prestou socorro à vítima e procurou seu advogado logo após o incidente. Creusa já havia expressado preocupação sobre Manuel possuir duas armas em casa. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.

Veja também

‌



Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Lula procura articulação com a Índia contra tarifaço dos EUA Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça Mulheres usam criatividade para pedir socorro em casos de violência doméstica Oposição encerra protesto na Câmera dos Deputados Estudante é agredido em São Caetano do Sul por grupo punk Caí no Golpe: Manicure é enganada em agência bancária e perde R$ 2.500 Mulher é resgatada de casa em chamas em Indaiatuba, interior paulista Recém-nascida que teve queimaduras após primeiro banho recebe alta de hospital Vídeo: juiz realiza manobra de Heimlich e salva advogado engasgado durante audiência em Salvador Cineasta Francis Ford Coppola é internado em hospital de Roma Deslizamento de terra na Índia deixa mais de 100 desaparecidos 80 anos da bomba de Hiroshima: sobreviventes relembram impacto da explosão Polícia desarticula quadrilha e prende influenciadores por venda de anabolizantes Idoso mata namorada por não aceitar término do relacionamento Ex-prefeito de Alagoas morre após passeio de caiaque Canetas emagrecedoras fabricadas no Brasil chegam a grandes redes de farmácias Governo de Trump classifica prisão domiciliar de Bolsonaro como ameaça à democracia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!