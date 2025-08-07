Filhos de Creusa Lobo clamam por justiça após feminicídio

Creusa Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos pelo namorado ao tentar terminar o relacionamento.
Manuel Augusto, de 69 anos, admitiu ter perdido o controle durante a discussão e foi preso por feminicídio.
A família suspeita de premeditação, já que ele não prestou socorro e buscou um advogado após o crime.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.
Creusa Fernandes Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos pelo namorado Manuel Augusto, de 69 anos, enquanto tentava encerrar o relacionamento. Os filhos de Creusa estão chocados com a perda violenta da mãe e exigem justiça.
No último contato com a família, Creusa mencionou que pretendia devolver as chaves e terminar o namoro. Manuel admitiu ter perdido o controle durante uma discussão e foi preso em flagrante por feminicídio, com prisão preventiva decretada após audiência de custódia.
A família suspeita que Manuel tenha premeditado o crime, pois ele não prestou socorro à vítima e procurou seu advogado logo após o incidente. Creusa já havia expressado preocupação sobre Manuel possuir duas armas em casa. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.
