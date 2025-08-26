Fuga termina em acidente com idosos em São Paulo Suspeito invade contramão e colide com carro de idosos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h29 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h29 ) twitter

Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente

Um homem foi preso em São Paulo após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km. Durante a fuga, ele invadiu a contramão de uma avenida movimentada e colidiu com um carro onde estava um casal de idosos. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

As viaturas policiais já acompanhavam o suspeito quando ocorreu a colisão. Apesar da violência do impacto, os idosos não sofreram ferimentos graves. O proprietário do veículo roubado foi informado do furto pela seguradora.

Após o acidente, o suspeito recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.

Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente

