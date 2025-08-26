Fuga termina em acidente com idosos em São Paulo
Suspeito invade contramão e colide com carro de idosos
Um homem foi preso em São Paulo após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km. Durante a fuga, ele invadiu a contramão de uma avenida movimentada e colidiu com um carro onde estava um casal de idosos. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.
As viaturas policiais já acompanhavam o suspeito quando ocorreu a colisão. Apesar da violência do impacto, os idosos não sofreram ferimentos graves. O proprietário do veículo roubado foi informado do furto pela seguradora.
Após o acidente, o suspeito recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu durante a perseguição policial em São Paulo?
Um homem foi preso após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km, durante a qual ele invadiu a contramão de uma avenida movimentada e colidiu com o carro de um casal de idosos.
Qual foi a condição dos idosos após o acidente?
Apesar da violência do impacto, os idosos não sofreram ferimentos graves.
Como o proprietário do veículo roubado ficou sabendo do furto?
O proprietário do veículo roubado foi informado do furto pela seguradora.
O que aconteceu com o suspeito após o acidente?
Após o acidente, o suspeito recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.
Assista ao vídeo - Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente
