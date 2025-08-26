Logo R7.com
Fuga termina em acidente com idosos em São Paulo

Suspeito invade contramão e colide com carro de idosos

  • Suspeito preso após perseguição policial de 10 km em São Paulo.
  • Fuga resultou em colisão com carro de um casal de idosos.
  • Idosos não sofreram ferimentos graves apesar da intensidade do impacto.
  • Suspeito foi atendido medicalmente antes de ser levado à delegacia.

 

Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente
Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente

Um homem foi preso em São Paulo após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km. Durante a fuga, ele invadiu a contramão de uma avenida movimentada e colidiu com um carro onde estava um casal de idosos. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

As viaturas policiais já acompanhavam o suspeito quando ocorreu a colisão. Apesar da violência do impacto, os idosos não sofreram ferimentos graves. O proprietário do veículo roubado foi informado do furto pela seguradora.

Após o acidente, o suspeito recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a perseguição policial em São Paulo?


Um homem foi preso após uma perseguição policial que durou cerca de 10 km, durante a qual ele invadiu a contramão de uma avenida movimentada e colidiu com o carro de um casal de idosos.

Qual foi a condição dos idosos após o acidente?


Apesar da violência do impacto, os idosos não sofreram ferimentos graves.

Como o proprietário do veículo roubado ficou sabendo do furto?


O proprietário do veículo roubado foi informado do furto pela seguradora.

O que aconteceu com o suspeito após o acidente?

Após o acidente, o suspeito recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.

