Furacão Erin deixa milhares sem energia em Porto Rico

Mais de 50 mil pessoas ficaram sem energia em Porto Rico devido à passagem do furacão Erin, que se intensificou durante a noite para uma tempestade de categoria 4, com ventos de até 250 km/h.
Erin causou danos significativos em várias ilhas do Caribe, incluindo as Ilhas Virgens, e agora representa uma ameaça às Bahamas. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, espera-se que o furacão mantenha sua força até o meio da semana. Até o momento, não há registro de vítimas, apesar dos danos causados.
