Garoto prodígio do Piauí entra para Mensa aos três anos
Paulo Alex é o membro brasileiro mais jovem da sociedade
Paulo Alex, um menino de apenas três anos de Teresina, Piauí, tornou-se membro da Mensa, uma organização internacional para superdotados. Ele começou a ler e escrever com pouco mais de dois anos e já é capaz de contar até 100 em inglês e pronunciar o alfabeto russo.
Desde muito cedo, Paulo demonstrou habilidades artísticas notáveis, como ler rótulos de produtos no supermercado ainda com pouco mais de um ano. Para ingressar na Mensa, é necessário ter um QI acima de 130 ou estar no percentil 98 em inteligência geral; Paulo alcançou um resultado impressionante de 132.
A Mensa proporciona um ambiente que estimula o desenvolvimento intelectual dos seus membros. Os pais de Paulo têm grandes esperanças para seu futuro, desejando que ele use suas capacidades excepcionais para beneficiar a sociedade. Eles buscam oferecer apoio emocional e educacional para que ele possa crescer plenamente enquanto se diverte com suas descobertas intelectuais.
