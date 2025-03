Gene Hackman e esposa morreram em dias diferentes e por causas distintas, aponta investigação Autoridades descartam vazamento de gás como causa das mortes no Novo México Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h05 ) twitter

Polícia conclui que Gene Hackmann e esposa morreram em dias diferentes e por causas distintas

O ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, faleceram em sua residência no Novo México em dias diferentes e por razões distintas. Hackman, aos 95 anos, morreu devido a complicações cardiovasculares enquanto sua esposa faleceu cerca de uma semana antes, vítima de síndrome pulmonar do hantavírus.

Os corpos do casal foram encontrados após um período sem contato com os filhos de Hackman. Sua condição de Saúde , marcada pelo Alzheimer avançado, pode ter contribuído para a demora em perceber o falecimento de Arakawa.

A síndrome pulmonar do hantavírus, que acometeu Arakawa, é uma doença rara transmitida por ratos. No Novo México, foram registrados 136 casos dessa infecção nos últimos 50 anos, com quase metade deles fatais. Além do casal, um dos cães também morreu, provavelmente por falta de água e comida.

As autoridades descartaram envenenamento por monóxido de carbono após testes negativos. As investigações continuam com análises das imagens feitas pelos policiais que atenderam à ocorrência. A legista chefe do caso destacou a dificuldade em determinar com precisão a hora ou a data das mortes.

