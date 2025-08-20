Logo R7.com
Fala Brasil

Golpista Magno Joseph Couto é acusado de furtos e golpes amorosos

Vítimas relatam fraudes em imóveis temporários e relacionamentos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes e furtos em imóveis temporários no Brasil e no exterior.
  • Ele foi filmado furtando eletrodomésticos de apartamentos alugados em São Paulo.
  • Além de furtos, ele pratica o "golpe do amor", enganando mulheres para obter dinheiro.
  • A Secretaria de Segurança Pública investiga os casos e recomenda cuidados na verificação de inquilinos.

 

Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes em várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele aluga imóveis por temporada e furta objetos antes de partir. Em São Paulo, câmeras registraram Magno retirando eletrodomésticos de apartamentos alugados, causando prejuízos significativos às vítimas.

Além dos furtos, Magno também pratica o "golpe do amor“, envolvendo-se com mulheres para obter dinheiro sob falsas promessas. Uma vítima relatou ter perdido R$ 17 mil após acreditar nas desculpas financeiras de Magno.

Especialistas recomendam que condomínios agendem mudanças e verifiquem a documentação dos inquilinos para evitar furtos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga as denúncias feitas pelas vítimas, que clamam por justiça e alertam sobre o impacto emocional dos golpes.

