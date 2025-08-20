Golpista Magno Joseph Couto é acusado de furtos e golpes amorosos Vítimas relatam fraudes em imóveis temporários e relacionamentos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h06 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes e furtos em imóveis temporários no Brasil e no exterior.

Ele foi filmado furtando eletrodomésticos de apartamentos alugados em São Paulo.

Além de furtos, ele pratica o "golpe do amor", enganando mulheres para obter dinheiro.

A Secretaria de Segurança Pública investiga os casos e recomenda cuidados na verificação de inquilinos.

Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes em várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele aluga imóveis por temporada e furta objetos antes de partir. Em São Paulo, câmeras registraram Magno retirando eletrodomésticos de apartamentos alugados, causando prejuízos significativos às vítimas.

Além dos furtos, Magno também pratica o "golpe do amor“, envolvendo-se com mulheres para obter dinheiro sob falsas promessas. Uma vítima relatou ter perdido R$ 17 mil após acreditar nas desculpas financeiras de Magno.

Especialistas recomendam que condomínios agendem mudanças e verifiquem a documentação dos inquilinos para evitar furtos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga as denúncias feitas pelas vítimas, que clamam por justiça e alertam sobre o impacto emocional dos golpes.

Quem é Magno Joseph Couto e quais são suas acusações?

Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes em várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, alugando imóveis por temporada e furtando objetos antes de partir.

Que tipo de furtos ele cometeu em São Paulo?

Em São Paulo, câmeras registraram Magno retirando eletrodomésticos de apartamentos alugados, causando prejuízos significativos às vítimas.

O que é o ‘golpe do amor’ associado a Magno Joseph Couto?

Magno também pratica o ‘golpe do amor’, envolvendo-se com mulheres para obter dinheiro sob falsas promessas. Uma vítima relatou ter perdido R$ 17 mil após acreditar nas desculpas financeiras de Magno.

Quais medidas estão sendo tomadas para investigar Magno e proteger as vítimas?

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga as denúncias feitas pelas vítimas. Especialistas recomendam que condomínios agendem mudanças e verifiquem a documentação dos inquilinos para evitar furtos.

