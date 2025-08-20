Golpista Magno Joseph Couto é acusado de furtos e golpes amorosos
Vítimas relatam fraudes em imóveis temporários e relacionamentos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes em várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele aluga imóveis por temporada e furta objetos antes de partir. Em São Paulo, câmeras registraram Magno retirando eletrodomésticos de apartamentos alugados, causando prejuízos significativos às vítimas.
Além dos furtos, Magno também pratica o "golpe do amor“, envolvendo-se com mulheres para obter dinheiro sob falsas promessas. Uma vítima relatou ter perdido R$ 17 mil após acreditar nas desculpas financeiras de Magno.
Especialistas recomendam que condomínios agendem mudanças e verifiquem a documentação dos inquilinos para evitar furtos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga as denúncias feitas pelas vítimas, que clamam por justiça e alertam sobre o impacto emocional dos golpes.
Quem é Magno Joseph Couto e quais são suas acusações?
Magno Joseph Couto é acusado de aplicar golpes em várias pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, alugando imóveis por temporada e furtando objetos antes de partir.
Que tipo de furtos ele cometeu em São Paulo?
Em São Paulo, câmeras registraram Magno retirando eletrodomésticos de apartamentos alugados, causando prejuízos significativos às vítimas.
O que é o ‘golpe do amor’ associado a Magno Joseph Couto?
Magno também pratica o ‘golpe do amor’, envolvendo-se com mulheres para obter dinheiro sob falsas promessas. Uma vítima relatou ter perdido R$ 17 mil após acreditar nas desculpas financeiras de Magno.
Quais medidas estão sendo tomadas para investigar Magno e proteger as vítimas?
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga as denúncias feitas pelas vítimas. Especialistas recomendam que condomínios agendem mudanças e verifiquem a documentação dos inquilinos para evitar furtos.
Veja também
Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente
Fala Brasil playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!