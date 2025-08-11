Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Governo define pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA

Medidas incluem linhas de crédito e adiamento de tributos para preservar empregos

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O governo brasileiro define um pacote de socorro para empresas afetadas por tarifas dos EUA.
  • Medidas incluem linhas de crédito e adiamento de tributos para preservar empregos.
  • O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote, que será anunciado amanhã.
  • Na quarta-feira, o ministro da Fazenda se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA para discutir as tarifas.

 

Nesta segunda-feira (11), o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote de socorro às empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Aproximadamente 35% das exportações brasileiras foram afetadas, e o governo planeja medidas como linhas de crédito e adiamento de tributos para mitigar os efeitos.

O objetivo principal é preservar empregos nos setores atingidos. Alckmin lidera as negociações com os Estados Unidos e tem ouvido as demandas dos setores afetados. O anúncio oficial do pacote está previsto para terça-feira (12).

Na quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir as tarifas sobre produtos brasileiros.

Veja também


Grupo encapuzado lança explosivos perto dos jogadores; clube registra boletim e entrega imagens à polícia

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.