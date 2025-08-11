Governo define pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA

O governo brasileiro define um pacote de socorro para empresas afetadas por tarifas dos EUA.
Medidas incluem linhas de crédito e adiamento de tributos para preservar empregos.
O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote, que será anunciado amanhã.
Na quarta-feira, o ministro da Fazenda se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA para discutir as tarifas.
Nesta segunda-feira (11), o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote de socorro às empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Aproximadamente 35% das exportações brasileiras foram afetadas, e o governo planeja medidas como linhas de crédito e adiamento de tributos para mitigar os efeitos.
O objetivo principal é preservar empregos nos setores atingidos. Alckmin lidera as negociações com os Estados Unidos e tem ouvido as demandas dos setores afetados. O anúncio oficial do pacote está previsto para terça-feira (12).
Na quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir as tarifas sobre produtos brasileiros.
