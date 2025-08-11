Governo define pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA Medidas incluem linhas de crédito e adiamento de tributos para preservar empregos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo brasileiro define um pacote de socorro para empresas afetadas por tarifas dos EUA.

Medidas incluem linhas de crédito e adiamento de tributos para preservar empregos.

O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote, que será anunciado amanhã.

Na quarta-feira, o ministro da Fazenda se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA para discutir as tarifas.

Nesta segunda-feira (11), o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão reunidos para finalizar o pacote de socorro às empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Aproximadamente 35% das exportações brasileiras foram afetadas, e o governo planeja medidas como linhas de crédito e adiamento de tributos para mitigar os efeitos.

O objetivo principal é preservar empregos nos setores atingidos. Alckmin lidera as negociações com os Estados Unidos e tem ouvido as demandas dos setores afetados. O anúncio oficial do pacote está previsto para terça-feira (12).

Na quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir as tarifas sobre produtos brasileiros.

