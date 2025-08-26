Grávida é libertada após cárcere privado em São Paulo Homem se entrega após negociação tensa com a Polícia Militar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h35 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher grávida de cinco meses foi mantida em cárcere privado pelo marido em São Paulo.

O homem se entregou após negociação tensa com a Polícia Militar, que durou cerca de quatro horas.

A mulher conseguiu se comunicar com os agentes, revelando que o marido estava armado com um revólver calibre 22.

O agressor enfrenta várias acusações, incluindo violência psicológica e posse ilegal de arma.

Grávida mantida em cárcere privado pelo marido é libertada em São Paulo

Em São Paulo, uma mulher grávida de cinco meses foi mantida em cárcere privado pelo marido de 26 anos. A situação se prolongou por cerca de quatro horas até que ele decidiu se render após uma negociação tensa com o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar.

Durante o episódio, a vítima conseguiu se comunicar com os agentes através da janela, indicando a necessidade de intervenção. A suspeita inicial era de que o homem estivesse armado, o que foi confirmado com a apreensão de um revólver calibre 22 na casa.

O incidente teve início após um desentendimento entre o casal, agravado por um surto do marido devido à falta de medicamentos controlados. A mulher foi libertada sem ferimentos físicos, mas estava emocionalmente abalada. O agressor enfrenta acusações de violência psicológica, cárcere privado, posse ilegal de arma e ameaça.

Assista ao vídeo - Grávida mantida em cárcere privado pelo marido é libertada em São Paulo

