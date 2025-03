Homem é morto durante prova prática de autoescola em São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado inicialmente como Élder, mas cujo verdadeiro nome era Douglas Alexandre dos Santos, foi morto a tiros durante a prova prática de uma autoescola na zona norte de São Paulo. Ataque ocorreu em plena luz do dia, quando um carro branco parou próximo aos alunos e um dos ocupantes, com rosto coberto e armado, disparou pelo menos sete vezes na vítima. Segundo a polícia, o crime está relacionado ao tráfico de drogas e foi um acerto de contas. Douglas era foragido da justiça, suspeito de um assassinato no Paraná. O carro usado no crime, roubado há quatro anos, foi abandonado próximo ao local. A polícia conseguiu prender os suspeitos no Paraná e investiga a participação de outros envolvidos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro