Idoso encontra maneira inusitada para escapar de bandido Assalto aconteceu em uma assistência para celulares no bairro da Vila Mariana, na capital paulista; entenda Fala Brasil|Do R7 29/04/2025 - 17h59 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h59 )

Idoso finge desmaio para se safar da violência de um assalto Reprodução/ RECORD

O Fala Brasil repercutiu o caso do idoso que encontrou uma maneira muito inusitada para escapar de um assalto à mão armada no bairro da Vila Mariana, na zona sul da capital paulista: ele simulou um desmaio.

Na cena flagrada por uma câmera de segurança, é possível ver o idoso chegando até uma assistência técnica para aparelhos telefônicos, onde já havia um outro cliente, e ambos passam a ser atendidos pela mesma vendedora.

Os registros mostram que no momento em que a rua começou a ficar menos movimentada, um motociclista estacionou sua moto e caminhou rapidamente em direção aos três alvos que estavam na loja e, enquanto apontava a arma, também disparou xingamentos.

Assim que a vendedora percebeu que se tratava de um assalto, ela fugiu para os fundos da loja, enquanto os dois clientes tiveram seus pertences roubados em um ato que durou cerca de um minuto.

De acordo com as imagens, o idoso foi o primeiro a ser abordado de maneira violenta pelo assaltante e, mesmo após entregar o aparelho celular, ele ainda continuou na mira de uma arma de fogo. Por receio do que o assaltante poderia fazer, o idoso se jogou no chão e simulou um desmaio.

O caso foi registrado como roubo e a Polícia Civil do Estado de São Paulo apura os fatos registrados pelas câmeras de segurança. Os investigadores suspeitam que o assaltante tenha agido com um comparsa, pois nas imagens disponibilizadas há uma segunda moto passando pelo local em uma baixa velocidade.

Confira a reportagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.