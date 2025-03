Imagens mostram homem iniciando incêndio que provocou quatro mortes no interior de São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/03/2025 - 10h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h31 ) twitter

Um homem foi preso por causar um incêndio em um abrigo em São José dos Campos, resultando na morte de quatro pessoas. Imagens de segurança mostraram sua chegada e saída antes das chamas. Ele confessou o crime após um desentendimento com um funcionário. No momento do incêndio, havia 22 pessoas no local, incluindo seis acamados; nove foram levados ao pronto socorro. O abrigo, mantido por voluntários, atendia pessoas vulneráveis. Edificações vizinhas também foram atingidas. As autoridades estão conduzindo investigações e perícias no local.

