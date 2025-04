Impacto do reajuste nos preços de medicamentos preocupa consumidores Idosos e famílias com necessidades especiais enfrentam desafios financeiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h19 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h19 ) twitter

Aumento dos remédios entra em vigor e preocupa idosos

O aumento nos preços dos medicamentos, que pode chegar a até 5%, já está sendo aplicado nas farmácias. Esta medida, definida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, afeta principalmente idosos e famílias com membros que necessitam de cuidados especiais.

Orlanda Justino, de 78 anos, expressou preocupação ao saber do reajuste. Ela depende de medicamentos diários, alguns dos quais não podem ser substituídos por versões genéricas devido a recomendações médicas.

Sibele Tokyo também enfrenta dificuldades financeiras com o aumento dos custos. O filho dela, autista, necessita de medicamentos psicotrópicos que raramente estão disponíveis em postos de saúde,. Apesar do reajuste, ainda há medicamentos com preços antigos nas prateleiras, oferecendo um alívio temporário. Consumidores são aconselhados a pesquisar ofertas para minimizar os efeitos do aumento.

