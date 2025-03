Incêndio no Rio destaca cuidados com baterias de bicicletas elétricas Filho resgata mãe idosa de incêndio causado por explosão de bateria Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h00 ) twitter

Veja como evitar acidentes com baterias de veículos elétricos

Um incêndio destruiu um apartamento no Rio de Janeiro após a explosão da bateria de uma bicicleta elétrica durante o carregamento. Mauro relatou que seu irmão estava monitorando o dispositivo e conseguiu resgatar a mãe, uma senhora de 80 anos, mas sofreu queimaduras e precisou de atendimento médico.

O incidente ressalta a importância dos cuidados com baterias de lítio. Especialistas recomendam evitar exposição ao calor, não deixar o carregador na tomada por longos períodos e seguir as instruções do fabricante. Kaique, proprietário de uma bicicleta elétrica, compartilha suas precauções: manter a bateria longe de locais úmidos e não deixá-la diretamente no chão.

Além disso, é crucial garantir que o sistema elétrico da residência esteja em boas condições e observar sinais de aquecimento ou deformação na bateria durante o carregamento para prevenir acidentes.

Assista em vídeo - Veja como evitar acidentes com baterias de veículos elétricos

