Incêndio surpreende visitantes no parque da Disney em Orlando Fogo teve início em equipamento de refrigeração no pavilhão francês Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 10h53 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio assusta visitantes de parque da Disney em Orlando, nos EUA

Um incêndio no parque Epcot, parte do complexo da Disney em Orlando, causou surpresa entre os visitantes. As chamas começaram em um equipamento de refrigeração próximo à atração Ratatouille, localizada no pavilhão francês.

Os visitantes foram rapidamente evacuados do local, e não houve feridos. A rápida ação das equipes de emergência garantiu que o fogo fosse controlado em pouco tempo. Imagens do evento, compartilhadas nas redes sociais, mostraram uma grande coluna de fumaça visível à distância. Após o controle do incêndio, o pavilhão foi reaberto em menos de uma hora.

Assista em vídeo - Incêndio assusta visitantes de parque da Disney em Orlando, nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!