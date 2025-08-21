Incêndios florestais ameaçam ecossistema dos Everglades na Flórida
Fumaça densa afeta moradores e visibilidade nas estradas
Incêndios florestais estão devastando a área de preservação dos Everglades, localizada no sul da Flórida. O incêndio começou na segunda-feira e permanece sem controle, segundo autoridades locais. A fumaça acionou alarmes em prédios residenciais, mas não há risco imediato para as construções.
Os ventos associados ao furacão Erin estão deslocando a fumaça para regiões densamente povoadas. Meteorologistas alertam moradores com problemas respiratórios a evitarem atividades externas devido à qualidade do ar comprometida. A visibilidade nas estradas está prejudicada pela fumaça densa.
O Serviço Nacional de Meteorologia mantém um alerta ativo para toda a região dos Everglades, um importante ecossistema dos Estados Unidos agora ameaçado pelas chamas.
