Incêndios florestais ameaçam ecossistema dos Everglades na Flórida Fumaça densa afeta moradores e visibilidade nas estradas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Incêndios florestais devastam a área de preservação dos Everglades na Flórida.

Fumaça densa aciona alarmes em prédios residenciais mas sem risco imediato às construções.

Moradores com problemas respiratórios devem evitar atividades externas devido à qualidade do ar comprometida.

Serviço Nacional de Meteorologia mantém alerta ativo para a região ameaçada pelas chamas.

Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida

Incêndios florestais estão devastando a área de preservação dos Everglades, localizada no sul da Flórida. O incêndio começou na segunda-feira e permanece sem controle, segundo autoridades locais. A fumaça acionou alarmes em prédios residenciais, mas não há risco imediato para as construções.

Os ventos associados ao furacão Erin estão deslocando a fumaça para regiões densamente povoadas. Meteorologistas alertam moradores com problemas respiratórios a evitarem atividades externas devido à qualidade do ar comprometida. A visibilidade nas estradas está prejudicada pela fumaça densa.

O Serviço Nacional de Meteorologia mantém um alerta ativo para toda a região dos Everglades, um importante ecossistema dos Estados Unidos agora ameaçado pelas chamas.

Quais são os efeitos dos incêndios florestais na área de preservação dos Everglades?

Os incêndios florestais estão devastando a área de preservação dos Everglades, e a fumaça gerada está acionando alarmes em prédios residenciais, embora não haja risco imediato para as construções.

‌



Como os ventos do furacão Erin estão afetando a situação da fumaça?

Os ventos associados ao furacão Erin estão deslocando a fumaça para regiões densamente povoadas, o que prejudica a qualidade do ar.

Que precauções devem ser tomadas pelos moradores da região?

Meteorologistas alertam que moradores com problemas respiratórios devem evitar atividades externas devido à qualidade do ar comprometida pela fumaça.

‌



O que o Serviço Nacional de Meteorologia está fazendo em relação à situação?

O Serviço Nacional de Meteorologia mantém um alerta ativo para toda a região dos Everglades devido à ameaça representada pelos incêndios.

Assista ao vídeo - Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida

Veja também

‌



Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT) Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira Corpos de mulheres encontrados em Ilhéus não tinham sinais de violência sexual Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo' MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente Imagens mostram detenção do influenciador Gato Preto em São Paulo Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!