Infarto: número de internações cresce 184% entre pessoas com menos de 40 anos Caso do cantor sertanejo Rodolfo Favero não é isolado; dados do Ministério da Saúde revelam que número se elevou nas últimas décadas; entenda os motivos

Fala Brasil|R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 )

