Influenciador é investigado após usar filho de 10 anos para promover bebida alcoólica Homem aparece oferecendo cerveja ao filho; defesa alega que era refrigerante Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h37 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h37 )

Influenciador é investigado após usar filho de 10 anos para promover bebida alcoólica

Um influenciador digital está sob investigação policial após postar um vídeo nas redes sociais em que parece oferecer cerveja ao filho de 10 anos. As imagens geraram revolta e viralizaram rapidamente, levando as autoridades a identificar o homem, que é barbeiro, mesmo sem uma denúncia formal registrada.

O advogado do influenciador afirma que se tratava de uma brincadeira e que o conteúdo da garrafa era refrigerante, não álcool. A polícia investiga para determinar se houve consumo real de bebida alcoólica pela criança. Se confirmado, o pai pode enfrentar prisão e perder a guarda do filho. Especialistas destacam que o contato precoce com álcool pode aumentar significativamente o risco de dependência química futura.

