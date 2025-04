Influenciadora registra furto do próprio celular durante festival em São Paulo Crescimento deste tipo de crime preocupa autoridades Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h16 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h16 ) twitter

Influenciadora grava o furto do próprio celular durante festival de música em São Paulo

Durante um festival de música em São Paulo, a influenciadora Alexia Ferreira capturou involuntariamente o momento em que seu celular foi furtado. Alexia, que costuma carregar dois aparelhos devido a necessidades profissionais, tinha um dos dispositivos preso ao pescoço quando um homem discreta e calmamente o retirou. Ela realizou um boletim online para notificar o incidente, mas ainda precisa esperar a aprovação para incluir as imagens como prova.

No Brasil, os roubos e furtos de celulares têm aumentado, com quase dois celulares sendo levados por minuto, conforme indica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para mitigar este tipo de crime, o governo federal introduziu o aplicativo Celular Seguro, permitindo aos usuários bloquear celulares roubados ou furtados; até fevereiro, milhões de brasileiros já estavam cadastrados no serviço.

Uma função adicional do aplicativo alertará quando um celular roubado for ativado com um novo chip, incentivando a devolução voluntária do aparelho a uma delegacia para evitar investigações. A polícia em São Paulo prendeu um especialista em reprogramar celulares roubados, um esquema que incluía a limpeza de dados do dispositivo para posterior venda, frequentemente no mercado internacional.

A organização responsável pelo festival onde o incidente ocorreu informou ter mais de mil funcionários dedicados à segurança, enquanto a Polícia Civil ainda não comentou o caso.

