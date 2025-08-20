Influenciadores se envolvem em acidente com Porsche em São Paulo Colisão no Itaim Bibi deixa uma pessoa ferida após festa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h23 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um acidente ocorreu no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, envolvendo um Porsche e outro carro. Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda participaram de uma festa pouco antes do incidente. O veículo de luxo colidiu com outro carro e atingiu um poste, resultando em uma pessoa ferida que foi levada ao pronto-socorro.

O acidente aconteceu em um semáforo na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo relatos do motorista do outro veículo envolvido, o Porsche teria avançado o sinal vermelho, causando a colisão. Gato Preto mencionou em suas redes sociais que o carro era avaliado em 1,5 milhão de reais. A polícia militar esteve no local e confirmou que uma pessoa ficou ferida no incidente. O trecho da avenida ficou parcialmente interditado devido aos danos causados.

Veja também

‌



Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente Acidentes de trânsito relacionados a mal súbito levantam questões sobre saúde de motoristas Motociclista foge de abordagem da PM em São Paulo e debocha em vídeo Trump elogia estilo mais formal de Zelensky em encontro na Casa Branca Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com ex-namorado traficante Menino de 5 anos tem morte cerebral confirmada após ser baleado em Nova Iguaçu Boa Notícia: Vacina experimental pode impedir retorno do câncer de intestino e pâncreas Veranico eleva temperaturas no Brasil e coloca saúde em risco Mistérios da Mente Humana Resolver problemas pode ser viciante Cachorro sente frio veja cuidados com pets no inverno Morre aos 87 anos o ator britânico Terence Stamp

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!