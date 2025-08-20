Influenciadores se envolvem em acidente com Porsche em São Paulo

Um acidente ocorreu no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, envolvendo um Porsche e outro carro. Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda participaram de uma festa pouco antes do incidente. O veículo de luxo colidiu com outro carro e atingiu um poste, resultando em uma pessoa ferida que foi levada ao pronto-socorro.
O acidente aconteceu em um semáforo na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo relatos do motorista do outro veículo envolvido, o Porsche teria avançado o sinal vermelho, causando a colisão. Gato Preto mencionou em suas redes sociais que o carro era avaliado em 1,5 milhão de reais. A polícia militar esteve no local e confirmou que uma pessoa ficou ferida no incidente. O trecho da avenida ficou parcialmente interditado devido aos danos causados.
