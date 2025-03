Inteligência artificial ajuda no diagnóstico de epilepsia Ferramenta desenvolvida no Reino Unido detecta anomalias cerebrais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h49 ) twitter

Boa Notícia: Ferramenta inteligente pode detectar falhas no cérebro que causam epilepsia

Pesquisadores do King’s College London criaram uma ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar pequenas falhas no cérebro associadas à epilepsia. Essas anomalias estruturais são responsáveis por um em cada cinco casos da doença e muitas vezes são quase invisíveis em ressonâncias magnéticas tradicionais. A nova tecnologia detecta dois terços dessas anomalias que passam despercebidas pelos médicos e fornece um nível de confiança sobre a presença do problema.

Embora ainda não esteja disponível para uso clínico, profissionais de saúde em todo o mundo já estão sendo treinados na nova tecnologia, que tem potencial para viabilizar cirurgias curativas para pacientes com epilepsia. A ferramenta foi desenvolvida com a colaboração de 23 hospitais internacionais que compartilharam registros de anomalias cerebrais, criando um banco de dados essencial para treinar o algoritmo. Estima-se que a epilepsia afete cerca de uma em cada 100 pessoas globalmente, tornando essa inovação um avanço significativo no tratamento da doença.

