Israel realiza ataque contra Hamas após recusa em libertar reféns

Forças militares de Israel lançam ataque contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza

Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza contra alvos do grupo Hamas, após a recusa do grupo em libertar reféns. Este é o primeiro ataque desde o cessar-fogo estabelecido em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 400 palestinos morreram nos bombardeios. A ação foi ordenada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e teve como alvos líderes do grupo terrorista.

O ataque foi coordenado com os Estados Unidos, que atuaram como mediadores do cessar-fogo. O exército israelense alertou moradores de Gaza a se deslocarem para áreas mais seguras, sugerindo possíveis novos ataques. Em resposta, o Hamas declarou que os reféns israelenses estão em situação incerta.

Mudanças nas diretrizes de segurança foram implementadas em Israel, com restrições nas áreas próximas à Faixa de Gaza. As ações militares geraram preocupações entre as famílias dos reféns sobre a segurança dos sequestrados ainda sob custódia do Hamas.

