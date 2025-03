Letícia Sabatella busca justiça para reaver cães adotados sem sua permissão Atriz enfrenta resistência de famílias adotivas após erro de veterinária Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Letícia Sabatella diz que veterinária doou seus cães sem autorização e quer animais de volta

A atriz Letícia Sabatella está enfrentando uma situação complicada após descobrir que dois de seus cães foram enviados para adoção por uma veterinária amiga, sem sua autorização. Letícia havia deixado os animais sob os cuidados da veterinária enquanto cuidava de sua mãe em Curitiba. Apesar de ter conseguido contatar as famílias que adotaram os cães, elas se recusam a devolvê-los.

Preocupada com o impacto emocional nas crianças envolvidas nas adoções, Letícia propôs que elas pudessem visitar seu sítio no Rio de Janeiro para conviver com os cães. A atriz planeja tomar medidas legais para recuperar seus animais e destacou que a veterinária reconheceu seu erro ao doar os cães sem permissão.

Assista em vídeo - Letícia Sabatella diz que veterinária doou seus cães sem autorização e quer animais de volta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!