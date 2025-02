Mariana Godoy comemora reencontro de milhões com Ney Matogrosso e Maria Fernanda Cândido: ‘Gente fina, elegante e sincera’ Na foto publicada nas redes sociais, a âncora do Fala Brasil também aparece ao lado de Sarah Oliveira e Adriana Trussardi; confira! Fala Brasil|R7 01/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariana Godoy posa com Ney Matogrosso, Maria Fernanda Cândido, Sarah Oliveira e Adriana Trussardi durante festa de aniversário Reprodução/Instagram

Reencontrar os amigos é sempre motivo de festa e a âncora do Fala Brasil, Mariana Godoy, mostra que é gente como a gente ao celebrar as amizades! Em suas redes sociais, ela compartilhou uma foto de milhões que tirou com o cantor Ney Matogrosso, a atriz Maria Fernanda Cândido, a apresentadora Sarah Oliveira e a empresária Adriana Trussardi.

“Bom rever tanta gente fina, elegante e sincera!”, escreveu Mariana.

Nos comentários, um fã elogiou: “Foto de milhões. Amo Todos!”.

Os seguidores vibraram com esse grande encontro! “Quanto talento nessa foto!”, enalteceu um internauta.

‌



“Que galera incrível e sensacional, estão lindos, parabéns!”, comentou outro.

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40, e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.