Mariana Godoy comemora retorno de Eleandro Passaia à tela da RECORD Colegas de profissão e amigos apareceram juntos em clique nas redes sociais e foram elogiados pelos telespectadores da emissora Fala Brasil|R7 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 )

Mariana Godoy e Eleandro Passaia posam juntos em clique nos bastidores da RECORD Reprodução/Instagram

De volta de férias direto para o Fala Brasil, a apresentadora do matutino Mariana Godoy comemorou o retorno do amigo Eleandro Passaia à tela da RECORD, que agora está no comando do Balanço Geral.

A âncora compartilhou o bastidor do reencontro com o amigo e colega de profissão: “Olha quem eu encontrei! Não vejo a hora de matar a saudade da família toda”.

Passaia agradeceu a recepção calorosa: “Maravilhosa! Todos te amam”. Nos comentários, fãs elogiaram a dupla: “Lindos demais da conta”, escreveu um deles.

Um seguidor da jornalista tietou o momento: “Sinto o brilho nos olhos, a verdade na amizade e o profissionalismo em evidência.”

“Meus âncoras favoritos”, pontuou uma internauta.

Confira o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35. O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h na RECORD.