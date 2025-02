Mariana Godoy surpreende seguidores com fotos da adolescência: ‘Amei o cabelão’ Âncora do Fala Brasil compartilhou momentos dos tempos de colégio e viagens com os amigos; confira! Fala Brasil|R7 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

Mariana Godoy compartilha lembranças da adolescência nas redes sociais Reprodução/Instagram

Momento de pura nostalgia nas redes sociais da apresentadora do Fala Brasil Mariana Godoy! Acostumada a compartilhar com os seguidores viagens, vida em família e até a prática de esportes de aventura, a âncora surpreendeu os seguidores ao abrir seu álbum da adolescência com momentos na cidade de Jundiaí (SP).

No #TBT, ela relembrou os tempos de colégio, mergulhos na piscina, motocross e viagens com a turma. Com cabelos longos e o mesmo rostinho, ela surpreendeu mesmo pelas longas madeixas que, inclusive, foram elogiadas nos comentários: “Amamos o cabelão!”

Na legenda, a apresentadora dedicou o post aos amigos: “#TBT dos tempos de Jundiaí. Com os amigos do Colégio Divino Salvador em uma viagem (junto com os professores Washington e Serginho) para o curso de espeleologia nas cavernas do PETAR. E na divertida viagem de formatura para Camboriú, com Simone, pulando numa piscina aleatória, depois de uma aposta [risos]. Eu aprendi a andar de moto com amigos que faziam motocross na Serra do Japi. Cidade do interior é assim. Meus amigos têm irmãos que são amigos dos meus irmãos. E a gente sempre recebe notícias de um e de outro. #TBT de muito amor por todos que fizeram parte da minha adolescência”

“Recordações que valem ouro!”, afirmou um internauta. Uma amiga dela do colégio até respondeu: “Que saudade desses dias, Mariana!”

“Sempre linda! Lembro de você com sua bike pela rua do Retiro!”, apontou uma colega da apresentadora.

Confira a publicação:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.