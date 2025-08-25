Motociclista quase se envolve em acidente com trem no Vietnã Intervenção rápida evita tragédia após motociclista cair nos trilhos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h01 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h01 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motociclista no Vietnã quase causa acidente ao desrespeitar sinalização.

Caiu nos trilhos após colidir com uma cancela fechando.

Funcionária usou lâmpada para alertar o maquinista do trem.

Ação rápida evitou tragédia; autoridades ressaltam a importância da sinalização.

Motociclista escapa de acidente em trilho de trem no Vietnã

No Vietnã, um motociclista escapou por pouco de um acidente grave ao desrespeitar a sinalização de trânsito e colidir com uma cancela enquanto ela estava sendo fechada. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele caiu nos trilhos.

Rapidamente, uma funcionária usou uma lâmpada de sinalização para alertar o maquinista do trem que se aproximava. Testemunhas agiram prontamente para retirar o motociclista dos trilhos, enquanto outros trabalhadores reposicionavam a cancela.

O trem passou pela área sem causar danos graças à ação rápida dos envolvidos. As autoridades locais destacam a importância de respeitar as sinalizações de trânsito para evitar incidentes semelhantes.

