Motociclista quase se envolve em acidente com trem no Vietnã

Intervenção rápida evita tragédia após motociclista cair nos trilhos

Fala Brasil

  • Motociclista no Vietnã quase causa acidente ao desrespeitar sinalização.
  • Caiu nos trilhos após colidir com uma cancela fechando.
  • Funcionária usou lâmpada para alertar o maquinista do trem.
  • Ação rápida evitou tragédia; autoridades ressaltam a importância da sinalização.

 

Motociclista escapa de acidente em trilho de trem no Vietnã
Motociclista escapa de acidente em trilho de trem no Vietnã

No Vietnã, um motociclista escapou por pouco de um acidente grave ao desrespeitar a sinalização de trânsito e colidir com uma cancela enquanto ela estava sendo fechada. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele caiu nos trilhos.

Rapidamente, uma funcionária usou uma lâmpada de sinalização para alertar o maquinista do trem que se aproximava. Testemunhas agiram prontamente para retirar o motociclista dos trilhos, enquanto outros trabalhadores reposicionavam a cancela.

O trem passou pela área sem causar danos graças à ação rápida dos envolvidos. As autoridades locais destacam a importância de respeitar as sinalizações de trânsito para evitar incidentes semelhantes.

