Motorista de aplicativo e passageiros são assaltados no Rio de Janeiro Após o roubo, um dos ladrões assumiu a direção do veículo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h54 )

Motorista de aplicativo e passageiros são assaltados durante corrida no Rio de Janeiro

Um motorista de aplicativo e os passageiros que estavam com ele foram assaltados por três criminosos em duas motos durante uma corrida no Rio de Janeiro. A ação foi filmada por uma câmera dentro do carro, que registrou o momento em que as vítimas entregaram seus celulares e senhas sob ameaça.

Após o roubo, um dos ladrões assumiu a direção do veículo. Durante a fuga, a câmera capturou uma conversa entre os assaltantes sobre descartar alguns celulares roubados. A Polícia Militar foi acionada, mas até agora os criminosos não foram encontrados.

