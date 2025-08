Motorista perde controle e atinge motociclista em Limoeiro Condutor alega crise por remédios anticonvulsionantes antes do acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h20 ) twitter

Motorista perde controle e atropela motociclista em Limoeiro (PE)

Na cidade de Limoeiro, no Agreste Pernambucano, um motorista perdeu o controle do carro e atropelou um motociclista e seu passageiro. Câmeras de segurança capturaram o momento do impacto. O motorista, servidor municipal, alegou ter sofrido uma crise devido ao uso de medicamentos anticonvulsionantes e se apresentou voluntariamente à delegacia. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. Testes de bafômetro realizados nos envolvidos deram negativo.

