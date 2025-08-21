Logo R7.com
MP da Paraíba solicita bloqueio de R$20 milhões em bens de Hytalo Santos

Bens de Hytalo Santos e Israel Vicente incluem carros de luxo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • MP da Paraíba busca bloquear R$20 milhões em bens de Hytalo Santos e Israel Vicente.
  • Bens incluem cinco carros de luxo e várias empresas.
  • Os dois estão detidos sob suspeita de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano.
  • A defesa contesta a versão policial sobre a viagem deles de avião da Paraíba para São Paulo.

 

MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente
MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba solicitou o bloqueio de R$20 milhões em bens do influenciador Hytalo Santos e seu companheiro Israel Vicente. Entre os bens bloqueados estão cinco carros de luxo e várias empresas.

Os dois estão detidos no CDP de Pinheiros, São Paulo, sob suspeita de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano. Foram presos em Carapicuíba e tiveram um pedido de habeas corpus negado.

A defesa contesta a versão policial sobre a viagem dos dois da Paraíba para São Paulo, apresentando provas de que foi feita de avião.

Assista ao vídeo - MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente

