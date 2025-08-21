MP da Paraíba solicita bloqueio de R$20 milhões em bens de Hytalo Santos Bens de Hytalo Santos e Israel Vicente incluem carros de luxo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h23 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA MP da Paraíba busca bloquear R$20 milhões em bens de Hytalo Santos e Israel Vicente.

Bens incluem cinco carros de luxo e várias empresas.

Os dois estão detidos sob suspeita de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano.

A defesa contesta a versão policial sobre a viagem deles de avião da Paraíba para São Paulo.

MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba solicitou o bloqueio de R$20 milhões em bens do influenciador Hytalo Santos e seu companheiro Israel Vicente. Entre os bens bloqueados estão cinco carros de luxo e várias empresas.

Os dois estão detidos no CDP de Pinheiros, São Paulo, sob suspeita de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano. Foram presos em Carapicuíba e tiveram um pedido de habeas corpus negado.

A defesa contesta a versão policial sobre a viagem dos dois da Paraíba para São Paulo, apresentando provas de que foi feita de avião.

Assista ao vídeo - MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente

Veja também

‌



Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT) Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira Corpos de mulheres encontrados em Ilhéus não tinham sinais de violência sexual Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo' MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente Imagens mostram detenção do influenciador Gato Preto em São Paulo Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!