MP da Paraíba solicita bloqueio de R$20 milhões em bens de Hytalo Santos

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba solicitou o bloqueio de R$20 milhões em bens do influenciador Hytalo Santos e seu companheiro Israel Vicente. Entre os bens bloqueados estão cinco carros de luxo e várias empresas.
Os dois estão detidos no CDP de Pinheiros, São Paulo, sob suspeita de exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano. Foram presos em Carapicuíba e tiveram um pedido de habeas corpus negado.
A defesa contesta a versão policial sobre a viagem dos dois da Paraíba para São Paulo, apresentando provas de que foi feita de avião.