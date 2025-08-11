Mulheres suspeitas de dopar turistas britânicos no Rio são procuradas pela Polícia Três mulheres foram identificadas após doparem e roubarem turistas em praia carioca Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h43 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h43 ) twitter

A polícia do Rio de Janeiro está à procura de três mulheres suspeitas de dopar dois turistas britânicos em uma praia da cidade. Testemunhas gravaram um dos homens desorientado antes de desmaiar na areia. As mulheres fugiram em um táxi após o incidente.

Os turistas relataram que foram drogados depois de consumirem bebidas oferecidas pelas suspeitas, que também roubaram seus celulares e realizaram transações bancárias fraudulentas no valor aproximado de R$ 110 mil. As autoridades já identificaram as suspeitas, que estão sendo procuradas.

