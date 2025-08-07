Mulheres usam disfarces para pedir socorro à polícia

Duas mulheres vítimas de violência doméstica recorreram a estratégias criativas para acionar a Polícia Militar pelo 190. Em Campo Grande (MS), uma delas simulou a necessidade de um medicamento para sinalizar perigo. Durante a ligação, ela indicou o nível de agressividade do agressor usando “30 miligramas”, sugerindo alta ameaça. Em Vitória da Conquista (BA), outra vítima disfarçou seu pedido de ajuda como se fosse um pedido de pizza. Ambas as situações resultaram na rápida resposta da polícia e na prisão dos suspeitos em flagrante.
