Navios dos EUA retomam rota para Venezuela após furacão

Operação visa combater cartéis de drogas na América Latina

  • Navios de guerra dos EUA retomam trajeto para a Venezuela após furacão.
  • Operação inclui 4.500 militares e equipamentos de guerra.
  • Governo americano envia navio com mísseis e submarino de ataque rápido.
  • Recompensa de R$ 270 milhões por informações sobre Nicolas Maduro, acusado de narcoterrorismo.

 

Os navios de guerra dos Estados Unidos, que interromperam sua trajetória rumo à Venezuela devido ao furacão Erin, retomaram o curso. As embarcações partiram do porto da Virgínia e estão se dirigindo ao mar caribenho próximo à Venezuela, com seus sistemas de rastreamento desativados para garantir maior confidencialidade.

A operação inclui cerca de 4.500 militares e fuzileiros navais, além de veículos e equipamentos de guerra. O governo americano também confirmou o envio de um navio equipado com mísseis de alta precisão e um submarino de ataque rápido, como parte de uma estratégia contra cartéis de drogas na América Latina.

Os Estados Unidos oferecem uma recompensa de R$ 270 milhões por informações que levem à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.

